F1, Mercedes verso la permanenza nel Circus? Kallenius smentisce le voci di ritiro: tutti gli scenari (Di sabato 1 febbraio 2020) La Mercedes proseguirà la propria avventura in F1 anche dopo il 2020? La scuderia anglo-tedesco non ha ancora confermato la propria permanenza nella massima categoria automobilistica e negli ultimi giorni sono giunte alcune indiscrezioni dalla Gran Bretagna secondo cui le Frecce d’Argento usciranno presto dalla Formula Uno ma Ola Kallenius, amministratore delegato del Gruppo Daimler, ha voluto replicare in modo secco a queste voci smentendole categoricamente: “Non è vero“. Il manager svedese, in occasione del ricevimento annuale dell’industria automobilistica tedesca a Berlino, si è dunque pronunciato in merito a una delle questioni più spinose del momento. Come riporta it.motorsport.com, non c’è davvero nulla di concreto che faccia pensare a un addio del team che ha dominato le ultime sei stagioni vincendo sempre il Mondiale piloti (cinque volte con Lewis ... oasport

