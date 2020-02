F1, Fernando Alonso risponde alla critiche: “Non sono mai stato un egoista, ho condiviso anche i bonus economici in Ferrari” (Di sabato 1 febbraio 2020) Fernando Alonso al contrattacco. Il pilota spagnolo, reduce dall’esperienza nella Dakar 2020, non sa ancora se ritornerà nel 2021 in F1. Il due volte iridato nel 2005 e nel 2006 ha lasciato il Circus due stagioni fa e sul suo futuro ci sono diversi punti interrogativi. In un’intervista concessa a F1 Racing Nando ha però voluto chiarire alcuni aspetti relativi al proprio passato. In primis, l’iberico si è tolto qualche sassolino relativamente a chi gli dice di essere stato egoista nel suo modo di fare: “In Ferrari e in altre squadre condividevo i bonus premio con i miei meccanici. Pensavo che in caso di vittoria o di podio, non era solo merito mio ma anche del lavoro collettivo“, le parole dell’iberico. In secondo luogo, il famoso episodio di Suzuka (Giappone) nel 2015 in McLaren, quando Alonso si lasciò andare a una critica piuttosto piccata nei ... oasport

V12Aspirato : 'Mi hanno definito come un egoista, ma in Ferrari e in altre squadre ho condiviso anche i bonus economici che otten… - F1Daviderusso : @Milly_Sunshine Figurati, non c'era vena polemica. Personalmente credo che tutti questi piloti abbiano meritato la… - totya_66 : RT @tifosiclub: 'Indy 500: Fernando Alonso, Andretti Autosport deal looming' via ?@Beyond_The_Flag? -