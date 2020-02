Empoli-Crotone, Brignoli come Dida: effetto saponetta. Il pallone gli scivola dalle mani [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Giornata di… papere. Non solo in Inghilterra, con il clamoroso errore del portiere del Brentford nella gara di Championship contro l’Hull City, ma anche in Italia. Protagonista questa volta è Brignoli, portiere dell’Empoli impegnato nel match di Serie B contro il Crotone. Hull City-Brentford finisce su…’Paperissima’: il portiere combina una frittata clamorosa VIDEO Partenza razzo dei toscani, che dopo 20 minuti stanno già 2-0, ma l’errore dell’estremo difensore locale regala la rete ai pitagorici, che accorciano a qualche minuto dell’intervallo. Il tiro di Crociata, dai 30 metri, non è irresistibile, ma Brignoli fa effetto saponetta e il pallone gli scivola dalle mani e va a finire in rete. L’errore in questione ricorda tanto uno di Dida quando, portiere del Milan, incappò in un periodo contrassegnato da tanti errori ... calcioweb.eu

