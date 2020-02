Emoji, 117 nuove faccine in arrivo durante il 2020. Le foto (Di sabato 1 febbraio 2020) 117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020117 nuove Emoji 2020Volete rendere le vostre chat più colorate, ma soprattutto ancora più espressive? Tenetevi pronti perché già durante i prossimi mesi avremo a disposizione tante nuove Emoji da inserire nelle nostre conversazioni. Infatti, secondo quanto annunciato da Emojipedia – risorsa di riferimento per conoscere il significato delle Emoji – Unicode Consortium ha approvato Emoji 13.0 e molto presto troveremo nella libreria delle emoticon del nostro smartphone nuovi volti, animali e oggetti: dai peperoni alla bandiera transgender, fino all’orso polare. https://twitter.com/Emojipedia/status/1222615557524115459 Saranno ... vanityfair

