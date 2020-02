Elisabetta Gregoraci, trasparenza ‘pericolosa’: il buongiorno è super (sexy) (Di sabato 1 febbraio 2020) In vista del suo 40esimo compleanno, la bellissima Elisabetta Gregoraci si è da poco confessata sulle pagine del settimanale Chi. Ha parlato anche dell’ex marito e papà del suo Nathan Falco, Flavio Briatore. L’imprenditore e la showgirl calabrese sono stati legati per circa 10 anni e per amore del figlio anche dopo il divorzio hanno deciso di mantenere buoni rapporti e di trascorrere le feste tutti insieme. Un nuovo amore? La Gregoraci rivela al magazine che non riesce a trovarlo perché gli uomini sentono il peso della competizione con Briatore e spesso non riescono a sostenerlo. “Avendo avuto un compagno così – ha svelato Elisabetta parlando dell’ex marito– chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”. (Continua dopo la foto) La conduttrice e showgirl ha anche detto di aver ... caffeinamagazine

Noovyis : (Elisabetta Gregoraci, trasparenza ‘pericolosa’: il buongiorno è super (sexy)) Playhitmusic -… - MarioGuglielmi : Sanremo, Elisabetta Gregoraci inaugura la Suite 2020 al “Miramare The Palace Hotel” - Rivierapress24 : Sanremo, Elisabetta Gregoraci inaugura la Suite 2020 al “Miramare The Palace Hotel” -