Elisabetta Canalis nudo integrale su Instagram: la cartolina da Tokyo è rovente! (FOTO) (Di sabato 1 febbraio 2020) Elisabetta Canalis Instagram: ecco la FOTO condivisa dalla sensuale showgirl direttamente da Tokyo, dove sta trascorrendo una vacanza insieme al marito Brian Perri e alla loro meravigliosa bambina, Skyler Eva. Elisabetta Canalis si spoglia a Tokyo: la FOTO di nudo integrale infiamma Instagram Ecco la sexy ex velina di Striscia la Notizia far salire alle stelle la ‘temperatura’ del social, mostrandosi senza veli, ritratta di spalle, mentre solleva le braccia e porta le mani sui capelli. Lo scatto è in bianco e nero ed emana estremo erotismo: Schiena nuda inarcata e, sebbene l’inquadratura vada dal giro vita in su, quei pochi millimetri mostrati fanno intuire che la bellissima Canalis non indossa nemmeno le mutandine. S’intravede anche un seno nudo, mentre lei è rivolta verso una vista mozzafiato sulla capitale giapponese. Grandi vetri trasparenti davanti a lei ... urbanpost

