Elettra Lamborghini regina del twerking a Sanremo. Ecco la tracklist del nuovo album (Di sabato 1 febbraio 2020) Svelata oggi la tracklist di twerking QUEEN – EL RESTO ES NADA (Island Records) di Elettra Lamborghini, in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il 14 febbraio, che seguirà la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e disponibile già in pre-order su Amazon e da oggi anche in pre-order su Itunes e in presave su Spotify. Elettra Lamborghini è stata ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva Clicca qui Oltre alle 10 tracce di twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco conterrà le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rrkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno sarà proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che ... domanipress

testasumarte : ELETTRA LAMBORGHINI E RKOMI SE È UN SOGNO NON SVEGLIATEMI GRAZIE - soundsblogit : Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini: la canzone di Sanremo 2020 sulla reazione ad un amore finito - ConventoLonato : A -