Effetto elezioni, M5S mai così male dal 2013: il sondaggio premia il Pd (Di sabato 1 febbraio 2020) Sale il Pd, crolla il Movimento Cinque Stelle. È questa la sintesi del sondaggio, pubblicato sulle pagine de Il Corriere della Sera, sul gradimento degli elettori verso la classe politica italiana. LEGGI ANCHE –> Agli italiani piace Conte: il premier sale ma il suo governo cala di gradimento Effetto elezioni sulle risposte I risultati delle elezioni regionali dello scorso 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria sono stati probabilmente determinanti per capire i risultati del sondaggio, con la sconfitta della Lega in Emilia e il conseguente rilancio del Pd. Il partito guidato da Matteo Salvini rimane praticamente stabile al 32%, in crescita di mezzo punto rispetto all’ultimo sondaggio dello scorso mese. Molto più rilevante, invece, il dato che riguarda l’indice di gradimento verso il Pd: il partito guidato da Nicola Zingaretti si assesta al 20,3%, guadagnando due ... giornalettismo

