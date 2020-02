E’ polemica per la foto delle ‘Sardine’ con Benetton. Meloni: “La favola finisce nel ridicolo” (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ polemica per la foto delle Sardine con Luciano Benetton. Giorgia Meloni attacca: “Ridicoli”. I fondatori si difendono: “Basta strumentalizzazioni”. TREVISO – E’ polemica per la foto delle Sardine con Luciano Benetton. Lo scatto, fatto nel pomeriggio di sabato 2 febbraio, ha fatto scatenare una bufera sui fondatori del movimento. L’incontro tra l’imprenditore e i quattro ragazzi che hanno dato vista a questo gruppo è avvenuto al termine della visita alla fondazione ‘Fabrica’ di Treviso. “L’evento – hanno precisato le ‘Sardine’ – è stato organizzato da Oliviero Toscani per avviare un confronto con i ragazzi. Alla fine è passato Luciano Benetton per salutare e ascoltare parte del dibattito“. Sardine nel mirino dei social, M5s e FdI all’attacco Lo scatto non è ... newsmondo

