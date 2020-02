E Pechino ora è assediata dagli altri Paesi | Raccontate la verità senza

L’Italia frena sulla collaborazione spaziale con Pechino : Secondo il direttore di Limes Lucio Caracciolo la geopolitica “è studio di casi specifici, per i quali è necessario il confronto fra le diverse rappresentazioni dei soggetti in competizione per un dato territorio, su varie scale e in differenti contesti temporali, e fra i rispettivi progetti, tutti ugualmente legittimi”. In questo contesto, anche per la corsa allo spazio si può parlare di vera e propria competizione ...