È dimagrito di ben 65 kg e ha sempre il solito sorriso stampato sulla bocca È

Il popolare caposala del Castello delle Cerimonie, soprannominato anche "Davide il gigante buono de La Sonrisa" Famoso per aver partecipato al reality "Il boss delle Cerimonie" oggi diventato "Il Castello delle Cerimonie" ha avuto un netto cambiamento. E' dimagrito più di 50 chili ben 65 chili per essere precisi. Le foto di Davide, lo ritraggono più sorridente che mai insieme allo staff della Sonrisa. (Continua…) Il suo dimagrimento repentino aveva fatto preoccupare inizialmente i fans, ma la famiglia ha assicurato che Davide sta benissimo di salute e ha deciso di abbracciare una filosofia di vita "Non è mai troppo tardi per cambiare vita". Davide che prima superava i 129 chili, oggi è magro e atletico, e aggiunge che del resto risultati del genere non si raggiungono sol con una dieta, ma anche con molta ginnastica. (Continua…) Tra le varie ipotesi e diversi ...

