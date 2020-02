Dota Underlords: l'auto battler di Valve abbandonerà presto l'Accesso Anticipato (Di sabato 1 febbraio 2020) Dota Underlords, il titolo free-to-play di Valve, spin-off del popolare MOBA Dota 2 e appartenente al genere emergente "auto battler", abbandonerà molto presto l'Accesso Anticipato. Per la precisione, il gioco uscirà ufficialmente in versione definitiva il prossimo 25 febbraio, su Steam, iOS e Android. L'uscita dall'Early Access segnerà anche l'inizio della prima Stagione di gioco, dettaglio che sta a cuore a tutti gli amanti delle partite competitive.Con l'arrivo ufficiale del gioco, non possiamo far altro che ricordare la sua nascita: tempo fa, gli sviluppatori cinesi di Drodo Studio realizzarono una mod di Dota 2 intitolata auto Chess, la quale era riuscita ad ottenere ben 8 milioni di giocatori all'epoca. In origine, Valve cercò di stringere una collaborazione con lo studio, ma alla fine non si riuscì a trovare un accordo e le due compagnie decisero di proseguire su strade ... eurogamer

