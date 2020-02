Dorothea Wierer: “Mi fa un po’ male la schiena, ai Mondiali per una medaglia. Il biathlon in Italia resterà uno sport di nicchia” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dorothea Wierer si sta preparando per i Mondiali 2020 di biathlon che si disputeranno ad Anterselva dal 12 al 23 febbraio, l’azzurra avrà il privilegio di gareggiare in casa visto che è nata e cresciuta proprio in questa valle. La detentrice della Coppa del Mondo vuole stupire di fronte al proprio pubblico anche se ha faticato negli ultimi appuntamenti a causa di un problema alla schiena come ricorda in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “La schiena mi fa un po’ male, ma ho due settimane di tempo per mettermi a posto. Spero di riuscirci“. La 29enne è molto chiara anche sui suoi obiettivi in questa rassegna iridata: “L’obiettivo è quello di vincere una medaglia, un risultato tutt’altro che scontato visto che la concorrenza è tanta. Per me gareggiare ad Anterselva sarà speciale, non lo nascondo, e un po’ più di pressione ... oasport

