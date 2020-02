Donna malata terminale di cancro viene miracolosamente salvata dalla moglie dell’ex marito (Di sabato 1 febbraio 2020) La generosità delle volte va oltre antichi rancori. Una Donna, Nicola Hitchen ha scoperto a 41 anni di avere un tumore allo stadio terminale. I medici, subito dopo aver scoperto della terribile malattia che aveva colpito la Donna, le avevano detto che aveva solo altri 4 mesi di vita. Lei però non ha mai voluto accettare questa condanna a morte. Così con i figli si è messa alla ricerca di qualche medicina alternativa o un medico che poteva tentare di salvarla. I suoi figli sono riusciti a trovare un medico molto esperto in chemio in Turchia. La Donna ha deciso di tentare e sentendosi con il medico e di sottoporsi a 5 cicli di chemioterapia ognuna della durata di 10 giorni. Subito si sono visti i risultati. Il cancro, che fino ad allora avanzava inesorabilmente, ha iniziato a regredire. L’unico problema era che quelle cure costavano troppo e per concludere il ciclo che le ... baritalianews

