Domenico Criscito: “Non ho mai pensato di lasciare il Genoa” (Di sabato 1 febbraio 2020) La Fiorentina è stata a un passo da Criscito, il Genoa era disposto a cederlo, ma il calciatore ha rifiutato il trasferimento. Il capitano non ha voluto abbandonare i Grifoni che lottano per non retrocedere: "Da capitano non ho mai pensato neanche un secondo di poter lasciare i miei compagni da soli in questa durissima battaglia". fanpage

