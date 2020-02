Domenica IN puntata pre Sanremo per Mara Venier: tutti gli ospiti del 2 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Non si andrà in onda da Sanremo, Mara resta a Roma prima del grande impegno al fianco di Amadeus nella puntata finale del Festival. La sua Domenica In resta a Roma e il 2 febbraio 2020 va in onda in diretta come sempre dagli Studi Fabrizio Frizzi. La puntata sarà comunque ampiamente dedicata al Festival, del resto Mara Venier quest’anno avrà un ruolo importantissimo nella kermesse, non poteva non occuparsi del Sanremo di Amadeus. Domenica IN 2 febbraio 2020: LE ANTICIPAZIONI E GLI ospiti La puntata di Domenica IN del 2 febbraio 2020 si aprirà all’insegna della musica. Si inizierà con una ampia intervista a Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di ben 3 Festival di Sanremo, in studio anche nelle vesti di scrittrice per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo “Nata di luna buona”. L’attrice Vanessa Incontrada interverrà per presentare la nuova fiction “Come una ... ultimenotizieflash

