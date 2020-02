Domenica 2 Febbraio è il World Wetlands Day: la Giornata Mondiale delle Zone Umide (Di sabato 1 febbraio 2020) Lagune, delta dei fiumi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere sono solo alcune delle Zone Umide che il 2 Febbraio di ogni anno vengono celebrate nel World Wetlands Day in onore della Convenzione Internazionale di Ramsar (1971) sottoscritta in Iran per la loro tutela da 157 Paesi al mondo il 2 Febbraio di 49 anni fa. Valore. Le Zone Umide occupano circa il 6% della superficie del Pianeta e producono globalmente il 24% del cibo. I bacini idrografici e le Zone Umide delle aree boschive forniscono il 75% delle riserve mondiali di acqua dolce. Si stima che a questi ambienti sia legato circa il 40% della biodiversità totale. Le Zone Umide ricoprono anche un’enorme importanza per i servizi ecosistemici che “svolgono”: nel “Millennium Ecosystem Assessment” viene attribuito ai servizi ecosistemici complessivi delle Zone Umide un valore economico di 15 mila miliardi di dollari. Questi ... meteoweb.eu

