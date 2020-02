DIRETTA Sei Nazioni rugby 2020, Galles-Italia LIVE: si comincia, azzurri per il miracolo! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 L’Italia non vince una partita nel Sei Nazioni dal 28 febbraio 2015, quando si impose in casa della Scozia ad Edimburgo. Avete capito bene: 5 anni fa! 14.48 Sono 27 i precedenti tra Italia e Galles. 24 i successi dei britannici, 2 quelli azzurri, 1 pareggio. 14.45 Al Millennium Stadium di Cardiff farà il suo debutto sulla panchina azzurra Franco Smith. Sulla carta un traghettatore, ma la sensazione è che il sudafricano abbia la chance di meritarsi la conferma se arriveranno i risultati. 14.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Italia, debutto azzurro nel Sei Nazioni di rugby 2020. Il grande giorno è arrivato: il Sei Nazioni 2020 di rugby parte oggi, sabato 1 febbraio, sarà subito l’Italia ad esordire, con gli azzurri che alle ore 15.15 Italiane faranno visita al Galles. Si tratta di un ... oasport

