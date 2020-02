Diretta/ Brindisi Olimpia Milano (49-56) streaming video tv: allunga l'Olimpia (Di sabato 1 febbraio 2020) Diretta Brindisi Olimpia Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita, anticipo della 21^ giornata della Serie A di basket ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 34-32 Serie A basket 2020 in DIRETTA: finisce un primo tempo intenso la tripla finale… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14 Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minu… - zazoomnews : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14 Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minu… -