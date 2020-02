Diletta Leotta nella bufera | Vergognosa copertina | Video (Di sabato 1 febbraio 2020) Diletta Leotta nella bufera per via di una copertina che un noto settimanale le ha dedicato a discapito di un servizio che, secondo i lettori, era da considerare più importante. Diletta Leotta è super pronta per il Festival di Sanremo e gli occhi dei magazine sportivi sono tutti concentrati su di lei in questi giorni. … L'articolo Diletta Leotta nella bufera Vergognosa copertina Video proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

the_annali : RT @dedaIux: La @Gazzetta_it ha un magazine settimanale, SportWeek, che poteva impiegare per ricordare Kobe. Invece dedica la copertina a D… - fabietto1975 : RT @dedaIux: La @Gazzetta_it ha un magazine settimanale, SportWeek, che poteva impiegare per ricordare Kobe. Invece dedica la copertina a D… - mattia_171087 : RT @dedaIux: La @Gazzetta_it ha un magazine settimanale, SportWeek, che poteva impiegare per ricordare Kobe. Invece dedica la copertina a D… -