Diana Del Bufalo sui tradimenti di Paolo Ruffini: “Non ero d’accordo con il poliamore” (Di sabato 1 febbraio 2020) Questo articolo Diana Del Bufalo sui tradimenti di Paolo Ruffini: “Non ero d’accordo con il poliamore” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diana Del Bufalo parla per la prima volta della rottura con Paolo Ruffini, dopo anni insieme i due hanno annunciato la loro separazione: “Sono stata troppo male”. L’attrice racconta come ha dimenticato il suo ex fidanzato. Torna su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è anche Diana Del Bufalo pronta … youmovies

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - dorianasartoris : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo tutta la verità di Diana Del Bufalo sulla fine della sua storia d'amore con Paolo Ruffini! Appuntamen… - SilviaCapriata : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo tutta la verità di Diana Del Bufalo sulla fine della sua storia d'amore con Paolo Ruffini! Appuntamen… -