Defrel, l’agente: «Tante offerte ma ha scelto il progetto del Sassuolo» (Di sabato 1 febbraio 2020) Defrel, l’agente del calciatore ha parlato delle Tante offerte in questa sessione di mercato ma della voglia del giocatore di rimanere al Sassuolo L’infortunio è ormai alle spalle e ora Gregoire Defrel può pensare al campo. L’attaccante in questa sessione di mercato è stato cercato da molte squadre ma alla fine ha deciso di rimanere al Sassuolo. Il suo agente, Giampiero Pocetta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SassuoloNews.Net. «Grégoire ha fatto una scelta questa estate e tra le Tante società interessate ha scelto il progetto del Sassuolo. Purtroppo l’infortunio, che per fortuna è alle spalle, ha condizionato il suo rendimento e la possibilità di esprimersi per quello che realmente è il suo valore. NonosTante concretamente ci siano state diverse società interessate a lui in questa sessione invernale di mercato ha scelto di rispedire al ... calcionews24

