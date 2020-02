Decibel Bellini racconta i momenti drammatici della rapina: “La sogno ancora la notte” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Daniele Bellini, alias “Decibel”, celebre speaker dello stadio San Paolo, la scorsa estate, subì una terrificante rapina in via Posillipo. Lo speaker del Napoli, a bordo di un Suv, stava rientrando a casa in compagnia della moglie e dei due figli, ma minacciato con la pistola fu costretto a consegnare ai rapinatori gli effetti personali e il denaro. Bellini con un messaggio sui propri social racconta quei momenti drammatici: “Quando sei con la tua famiglia e torni a casa pensi di essere al sicuro nella tua auto. Indossi le cinture, i bambini assicurati nei sediolini, vai piano. Sei il capofamiglia e fai in modo che tutti stiano al sicuro. Quando in un attimo quattro, cinque banditi armati ti circondano non sai cosa fare. Pensi sia la scena di un film. Loro sono preparati sanno cosa sta per succedere, tu sei colto di sorpresa. Speri ... anteprima24

juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL MESSAGGIO - Decibel Bellini: 'Grazie alla Polizia che ha catturato i malfattori, denunciate sempre e collaborate co… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL MESSAGGIO - Decibel Bellini: 'Grazie alla Polizia che ha catturato i malfattori, denunciate sempre e collaborate co… -