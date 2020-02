Dal Coronavirus si può guarire, la Cina tranquillizza: ecco quanti ne sono stati salvati (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo il panico, Pechino cerca di tranquillizzare l’opinione pubblica segnalando il record di pazienti guariti dal Coronavirus in appena 24 ore. Secondo i report pubblicati dalle autorità sanitarie locali, in un solo giorno sono state 72 le persone dimesse dagli ospedali della zona e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono stati mandati a casa dopo il ricovero. Dal Coronavirus nCoV si può guarire, è il messaggio che in qualche modo emerge in queste ore dai messaggi delle autorità sanitarie cinesi per tranquillizzare l’opinione pubblica locale ma anche quella mondiale dopo l’aumento esponenziale dei contagi, che ha largamente superato i diecimila casi, e il crescente numero di vittime salito a oltre 250. Gli ultimi dati forniti da Pechino, infatti, non segnalano solo il record di vittime in un solo giorno ma anche il record di pazienti guariti dal ... howtodofor

