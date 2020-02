‘Da Montedonzelli il nuovo Kobe Bryant’, associazione americana riqualifica campo di basket (Di sabato 1 febbraio 2020) È stato completamente riqualificato, e dedicato alla memoria di Kobe Bryant, il campetto di basket di Montedonzelli, al Rione Alto, a Napoli. Ci ha pensato l'associazione di Nick Ansom, che ha già riqualificato una quindicina di campi in giro per il mondo. L'idea durante la partita del Napoli: "Ho saputo della morte del Mamba e ho deciso che dovevo fare qualcosa". fanpage

