Da Jesse Paris Smith a James McCartney, i figli musicisti delle leggende del rock e del pop (Di sabato 1 febbraio 2020) figli musicisti delle leggende del rock e del pop. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Jesse Paris Smith. La figlia di Patti ha appena pubblicato su Bandcamp il suo primo singolo da solista, Legacies, registrato che nei newyorkesi Electric Lady Studios di Jimi Hendrix. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’organizzazione no profit Pathway to Paris, fondata 15 anni fa da lei stessa. Riuscirà Jessie a ricalcare le gigantesche orme artistiche di sua madre, sacerdotessa del rock, che la mise al mondo col compianto Fred “Sonic” Smith? Al futuro l’ardua sentenza. Di certo è sterminata la lista dei rampolli e delle eredi di grandi musicisti/e che hanno provato a perpetuare le glorie genitoriali. Quasi il talento potesse essere solo una questione di dna. Alle volte hanno centrato il bersaglio, parzialmente o in toto. Altre no: il loro tentativo è stato un flop, immediato o ... gqitalia

Jesse Paris Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jesse Paris