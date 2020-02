Cultura, bandi Siae-Mibact per la creatività under 35: quasi 28 milioni di euro per 927 progetti (Di sabato 1 febbraio 2020) La Societa’ italiana autori editori ha pubblicato sul proprio sito web (www.Siae.it) una ricerca curata dall’Istituto italiano per l’Industria Culturale (IsICult) che propone una prima valutazione di impatto dei bandi per la creativita’ giovanile under 35 affidati dal ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo (Mibact) alla Siae nel triennio 2017-2019. Siae ha assegnato nell’arco di 3 anni circa 28 milioni di euro a 927 progetti vincitori, a fronte di ben 5.250 progetti concorrenti. Sono stati coinvolti 8 mila giovani artisti e 27 mila studenti. Il perimetro degli interventi Siae e’ stato ampio: arti visive, performative e multimediali, cinema, musica, teatro, danza, libro e lettura. Sono state finanziate tutte le fasi della filiera e tutti i settori: libri, opere cinematografiche, dischi e concerti, performance teatrali e di ... ildenaro

