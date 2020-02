Corsport: Kumbulla aspetta l’Inter nonostante l’ottima proposta del Napoli (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Napoli non è riuscito a portare a termine tutte le trattative che avrebbe voluto, resta scoperto il ruolo del terzino ad esempio. Questo perché Kumbulla ha deciso di non venire all’ultimo momento ammaliato dalla possibilità Inter, come scrive il Corriere dello Sport. “Il difensore della Nazionale albanese Kumbulla e il centrocampista della Nazionale marocchina Amrabat. Niente da fare, nonostante gli accordi già raggiunti con il club veneto: è ufficiale il matrimonio del secondo con la Fiorentina (e sempre dal 1° luglio), mentre è ufficioso il rifiuto del primo. Ovvero: Kumbulla aspetta l’Inter nonostante un’ottima proposta del club azzurro. Giuntoli ci riproverà, il giocatore piace a tutti gli abitanti del pianeta Napoli, ma per il momento non c’è grande ottimismo. In sintesi: deve convincersi” L'articolo Corsport: Kumbulla aspetta l’Inter nonostante ... ilnapolista

