#coronavirusvaffanculosardinamettimiunlike (Di sabato 1 febbraio 2020) Nelle ultime 48 ore, per accertamenti sanitari e diagnostici, io 69enne invalida per asma e con postumi di frattura alla spalla, mi sono recata all' IDI di Roma e all' Ospedale Sant'Anna di Ronciglione, nonchè a Villa Immacolata a Capranica per la riabilitazione fisioterapica: ho preso due treni, due metro e ho sostato in aree affollate di persone. Sul treno che porta da Viterbo a Roma, alle 14.15, trovo uno scomparto con 4 posti liberi e uno occupato da uno zaino, una (...) - Attualità feedproxy.google

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.