Coronavirus, Wuhan ammette i ritardi. Di Maio: “Lunedì rimpatrio dei nostri connazionali”. (Di sabato 1 febbraio 2020) Wuhan ammette ritardi sul Coronavirus: “Se fossero state adottate prima le misure, il risultato sarebbe stato migliore”. Wuhan (CINA) – Wuhan ammette i ritardi sul Coronavirus. A distanza di quasi un mese dalla diffusione di questa epidemia, il segretario del Partito comunista della cittadina cinese ha fatto il mea culpa: “In questo momento – ha detto citato da Tgcom24 – mi sento in colpa. Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale“. Italia al lavoro per il rientro dei nostri connazionali Non sono ancora rientrati i nostri connazionali da Wuhan. L’Italia è al lavoro per riportare le 70 persone presenti nella cittadina cinese con l’arrivo del volo previsto per la mattinata di lunedì 3 febbraio 2020. “Ovviamente – ha aggiunto Di Maio ... newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza #ANSA -