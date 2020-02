Coronavirus, Virginia Raggi telefona a Sonia, proprietaria del più famoso ristorante cinese di Roma (Di sabato 1 febbraio 2020) La sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega la ristoratrice Sonia Zhou, "ha espresso la sua solidarietà a me e a tutta la comunità cinese di Roma. Sono emozionata mi ha detto che appena potrà verrà a trovarmi un giorno. Verrà a cenare qui per dimostrare che non bisogna aver paura dei ristoranti cinesi. fanpage

