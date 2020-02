Coronavirus, ultimi aggiornamenti e mappa di diffusione: superati i 12.00 casi accertati, 20 in Europa (Di sabato 1 febbraio 2020) Continua a salire il numero dei contagi del Coronavirus. Nel mondo il numero di casi accertati è arrivato a 12.024, mentre il numero delle vittime rimane fermo a 259, tutti in Cina, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità cinesi. In Cina si concentra la quasi totalità dei casi, con 11.860 contagiati. In Europa i casi accertati sono 20: 7 in Germania, 6 in Francia, 2 in Italia, Regno Unito, 1 in Finlandia, Svezia e Spagna. Gli Stati Uniti hanno confermato 7 casi e il Canada 4. I morti sono per lo più anziani o pazienti con patologie già accertate, soprattutto cardiache. Non si sono registrati casi mortali nei bambini. Il picco dei contagi è attesto nei prossimi giorni. Finora non sono stati segnalati casi di contagio da Coronavirus in Africa ma i profondi legami commerciali del grande continente con la Cina e i sistemi sanitari spesso precari dei Paesi africani ... meteoweb.eu

