Coronavirus, Taylor Mega in aeroporto con mascherina e guanti [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre prende piede il panico del Coronavirus, il mondo dello spettacolo italiano reagisce in maniere via via più scomposte; tra cene al ristorante cinese, involtini al vapore consumati in diretta e allarmismi più o meno esagerati, è inevitabile che in queste ultime ore non si sia parlato d’altro. E dopo le iniziative firmate Barbara D’Urso e compagni per contenere la paura attraverso endorsement pubblici e gag televisive, arriva il mondo delle influencer social ad affrontare a modo suo la questione. Dopo il post apparentemente terrorizzato di Giulia De Lellis, ci ha pensato infatti Taylor Mega a mostrare le proprie precauzioni al virus. In un post a metà tra il serio e il faceto, la modella veneta ha dunque deciso di mostrarsi al proprio pubblico munita di mascherina e guanti. Taylor Mega sarebbe stata infatti di ritorno da una vacanza alle Maldive, quando ha dato il ... velvetgossip

