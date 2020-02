Coronavirus, storia del medico di Wuhan arrestato e obbligato dalla polizia a mantenere il silenzio sui casi trovati già a dicembre (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, medico di Wuhan aveva diagnosticato 27 casi già a dicembre L’emergenza Coronavirus si sta espandendo in tutto il mondo. Sono quasi 12mila i casi di contagio accertati e 259 le persone morte a causa del virus. Sabato 1 febbraio nei media internazionali si affaccia l’ipotesi del ritardo per la quarantena a Wuhan, epicentro dell’epidemia, dovuto a un insabbiamento delle informazioni da parte del regime cinese. Oltre ai messaggi dei ricercatori e alle ammissioni dei politici locali sul silenzio durato oltre 10 giorni, c’è una storia nella storia. Quella del medico di Wuhan che a fine dicembre 2019 aveva già diagnosticato ben 27 casi di polmonite da Coronavirus. Il medico che aveva previsto tutto Il giornale cinese Beijing News (link in cinese) ha pubblicato le dichiarazioni di questo medico, che ha detto di “essere stato convocato dalla polizia di ... tpi

