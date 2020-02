Coronavirus, stabili i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani, negativo il terzo sospetto. Apple chiude i negozi in Cina (Di sabato 1 febbraio 2020) In Italia è stato d’emergenza per il Coronavirus: due i casi accertati – una coppia cinese ricoverata in condizioni stabili – e altre 12 persone ricoverate in attesa di conoscere l’esito del test. Ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato per la prima volta l’emergenza per rischio sanitario. Nominato Commissario straordinario Angelo Borrelli, capo della protezione civile, che per i prossimi sei mesi gestirà l’emergenza, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro. Dopo l’Italia, anche gli Stati Uniti hanno dichiarato lo Stato di emergenza nazionale. Il 31 gennaio è stato il “venerdì nero” dell’epidemia: con i suoi 46 nuovi decessi e 2.102 nuovi casi confermati in 24 ore, è stata la giornata con il bollettino più grave dell’epidemia di Coronavirus. I dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale cinese parlano di un ... ilfattoquotidiano

