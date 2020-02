Coronavirus, solo a gennaio sbarcati a Roma 2mila cinesi da Wuhan (Di sabato 1 febbraio 2020) Gianni Carotenuto Nel primo mese del 2020 sono sbarcate all'aeroporto di Fiumicino circa 2mila provenienti direttamente da Wuhan, la città da cui è partito il contagio del Coronavirus. 670mila, invece, i cinesi giunti in Italia nel 2019: 55mila ogni mese Dopo i primi due casi accertati di Coronavirus, il governo ha sospeso il traffico aereo da e per la Cina. Misura adottata dal premier Giuseppe Conte per scongiurare l'ingresso in Italia di soggetti portatori della malattia. Sempre che, nel frattempo, non ne siano entrati altri. Eventualità che non si può escludere del tutto. Infatti, come riporta il quotidiano Il Tempo, solo nel mese di gennaio sono sbarcati a Roma circa 2mila cinesi. Tutti provenienti da Wuhan, la città dove il virus è nato e da cui ha cominciato a propagarsi rapidamente nel resto della Cina e in tutto il mondo. Compresa l'Italia, con due casi di ... ilgiornale

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - AlessiaMorani : #Salvini è un #NoVax e oggi fa campagna elettorale sul #coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtron… - virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… -