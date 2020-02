Coronavirus, Silvio Brusaferro: "Avremo altri casi in Italia ma saranno rari e sapremo gestirli" (Di sabato 1 febbraio 2020) E' cauto ma avverte del rischio di nuovi casi. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in tema di Coronavirus, è molto chiaro: "Non abbiamo una circolazione del virus significativa. Abbiamo avuto solo due casi. È probabile che ne troveremo degli altri, così come possiamo imm liberoquotidiano

KBoot888 : Il coronavirus uccide principalmente anziani e malati cronici. L'INPS sta cercando di riprodurlo in laboratorio. (Silvio Caggia e LVIX) - silvio_riserva : RT @vfeltri: Se il Coronavirus facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona - sergimagugliani : Il coronavirus uccide principalmente anziani e malati cronici. L'INPS sta cercando di riprodurlo in laboratorio. (Silvio Caggia e LVIX) -