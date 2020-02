Coronavirus Roma, rinviato il concerto del maestro cinese Tan Dun all’Auditorium (Di sabato 1 febbraio 2020) A causa del blocco aereo tra Italia e Cina, conseguenza della diffusione del Coronavirus 2019-nCoV, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha rinviato il concerto diretto dal maestro cinese Tan Dun in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto, in programma il 5 e il 6 febbraio, è stato spostato a data da destinarsi. fanpage

