Coronavirus Roma, lunedì il rimpatrio degli italiani da Wuhan: saranno messi in quarantena (Di sabato 1 febbraio 2020) saranno rimpatriati lunedì i cittadini italiani che vogliono lasciare la Cina a causa dell'emergenza Coronavirus. Si tratta di settanta persone provenienti da Wuhan, epicentro dell'epidemia: atterreranno il 3 febbraio all'aeroporto di Pratica di Mare e saranno messe subito in quarantena in un ospedale militare. fanpage

