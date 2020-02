Coronavirus: rischio strage di cani e gatti in Cina, a Wuhan “pronto soccorso lazzaretti e pazienti rifiutati, clima surreale” (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono immagini spettrali quelle che emergono dai racconti degli italiani a Wuhan, città di 11 milioni di abitanti focolaio dell’epidemia di Coronavirus in Cina, che l’ha trasformata in una città fantasma. Wuhan è deserta, il clima è surreale e gli ospedali sono al collasso. Anche Shangai è deserta a causa dell’epidemia. I racconti dei connazionali. Italiano a Wuhan: “pronto soccorso lazzaretti e pazienti rifiutati” “Gli ospedali sono pieni. I pronto soccorso sono ormai lazzaretti senza speranza: ancora più pazienti critici sostano nei corridoi, in attesa che si liberi un posto letto in Terapia intensiva. A complicare ulteriormente le cose, sembra che i piccoli ospedali stiano iniziando a rifiutare nuove ammissioni, indirizzando i pazienti verso gli ospedali universitari. Lamentano di non ricevere rifornimenti da giorni e, soprattutto, di non avere neanche più un posto ... meteoweb.eu

