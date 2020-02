Coronavirus, riaperto il traffico aereo cargo Italia-Cina. Borrelli: “Non chiuderemo le frontiere” (Di domenica 2 febbraio 2020) riaperto il traffico aereo cargo Italia-Cina. La decisione è stata presa dalla Farnesina. Borrelli rassicura: “Non alla chiusura delle frontiere”. ROMA – E’ stato riaperto il traffico aereo cargo Italia-Cina. Questa ipotesi era stata avanzata nel pomeriggio di sabato 1° febbraio e in serata è arrivata anche la conferma della Farnesina con una nota: “E’ l’esito dei lavori della riunione dell’Unità operativa speciale riunitasi oggi al Ministero degli Affari Esteri, in coordinamento con il comitato operativo della Protezione Civile“. “Non chiuderemo le frontiere – ha aggiunto il commissario straordinario Angelo Borrelli – non c’è in Europa e in Italia una condizione tale da prendere questa drastica decisione. Sarebbe una misura veramente assurda“. Lo stop Italia-Cina potrebbe durare tre ... newsmondo

