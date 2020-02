Coronavirus: quasi 12mila contagiati in Cina, 259 i morti (Di sabato 1 febbraio 2020) Nel clima di crescente paura da Coronavirus, la Cina cerca di tranquillizzare il mondo sul fatto che dalla nuova polmonite si guarisce. Gli ultimi dati pubblicati dalle autorità di Pechino, segnano il record di pazienti guariti dal Coronavirus della polmonite di Wuhan: in un solo giorno 72 sono usciti dall’ospedale e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono stati dimessi dagli ospedali.Il bilancio complessivo, in base alle ultime cifre ufficiali pubblicati dalle autorità, registra in totale 259 morti (46 in più rispetto a venerdì) e 11.791 contagiati in tutto il territorio cinese (2.099 in più che il giorno precedente). Il numero di pazienti in gravi condizioni è salito a 1.795.Ogni giorno, la stampa locale pubblica immagini di pazienti, alle porte degli ospedali, che vengono dimessi e salutano festanti ... huffingtonpost

