Coronavirus, quali sono i sintomi e come si trasmette (Di sabato 1 febbraio 2020) Ecco come riconoscere i sintomi del Coronavirus, quali sono le regole da seguire e, soprattutto, come evitare di farsi prendere da panico immotivato. Coronavirus Febbre, tosse, respiro affannato: sono questi i principali sintomi causati dal Coronavirus 2019-nCoV. come gli altri virus della grande famiglia cui appartiene, quella dei Coronavirus, anche questo colpisce le vie respiratorie e le principali difese sono quindi le stesse che valgono per altre malattie respiratorie infettive, come è avvenuto in passato, per esempio per la Sars comparsa nel 2002-2003 e per la pandemia di influenza del 2009, e come avviene ogni anno quando circolano i virus responsabili dell’influenza stagionale. Coronavirus: ecco i sintomi Al momento, rilevano i centri europei per il controllo delle malattie (Ecdc), nella maggior parte dei casi il nuovo Coronavirus sembra provocare sintomi di entità non ... 2anews

