Coronavirus, psicosi a Malpensa. Il commento a una comitiva di cinesi: «Se ne stiano a casa loro, perché viaggiano?» – Foto (Di sabato 1 febbraio 2020) C’è un clima pesante, a tratti surreale, all’aeroporto di Milano Malpensa, in tempi di epidemia del Coronavirus. Stamattina si respira un’aria diversa. Non solo cittadini cinesi ma anche giovani coppie italiane e persino famiglie indossano le mascherine, quelle che vanno a ruba nelle farmacie, e che ormai sono davvero introvabili, nemmeno a volerle ordinare. In sala d’attesa, in fila al gate e persino sull’aereo. Tutti hanno paura di tutti. C’è soprattutto molta diffidenza nei confronti dei passeggeri di nazionalità cinese, quasi fossero degli untori, e non invece delle vittime di un’epidemia che ha messo in ginocchio il loro Paese tra oltre 250 morti, 11mila contagiati ed economia al collasso. «Continuano pure a viaggiare, se ne stiano a casa loro» dice una giovane passeggera italiana, inorridita dalla presenza di una comitiva di ... open.online

virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… - HuffPostItalia : 'La psicosi da Coronavirus in Italia è ingiustificata: il rischio contagi è improbabile' -