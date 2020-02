Coronavirus: primo caso a New York, il Pentagono prepara mille letti per la quarantena (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono oltre 12.000 i casi di contagio dal nuovo Coronavirus. Fuori dalla Cina sono stati confermati casi in sono 23 Paesi. Un caso è stato registrato al Bellevue Health Center di New York. Lo hanno confermato fonti del dipartimento sanitario del municipio attraverso un post su Twitter. Si tratta del primo caso accertato a New York. La persona, meno di 40 anni, reduce da un recente viaggio in Cina, ha presentato sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie senza avere il virus dell’influenza. Le condizioni, al momento, sono stabili. Salgono a otto i casi accertati negli Stati Uniti. Il Pentagono prepara mille letti per la quarantena Il Segretario della Difesa Mark Esper ha approvato la richiesta di fornire alloggi militari per un massimo di 1.000 persone che potrebbero aver bisogno di essere messe in quarantena all’arrivo negli Stati Uniti da viaggi oltreoceano a ... meteoweb.eu

