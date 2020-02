Coronavirus, pazienti ricoverati allo Spallanzani: nuovo bollettino medico (Di sabato 1 febbraio 2020) È di questi minuti la notizia in merito ai due casi di Coronavirus in Italia. Dallo Spallanzani è arrivato il nuovo bollettino medico sulla coppia di cinesi ricoverati da giovedì. Rese note le condizioni anche degli altri ricoverati. Lo Spallanzani dirama il nuovo bollettino Ci sono buone notizie in merito ai due pazienti ricoverati presso l’ospedale Spallanzani. Stando a quanto riferisce il nuovo bollettino medico: “I due contagiati sono in condizioni discrete e stazionarie”. “La donna di 65 anni pur mantenendo condizioni cliniche discrete ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre associata a tosse e astenia”. Entrambi restano sotto osservazione. Le condizioni degli altri pazienti Nel bollettino ... thesocialpost

