Coronavirus nelle scuole: le raccomandazioni del ministero a presidi e genitori (Di sabato 1 febbraio 2020) Emergenza Coronavirus, cosa cambia nelle scuole? Dopo le paure dei genitori dal governo arrivano le raccomandazioni per i... today

EnricoLetta : Ma come si fa ad essere così in #malafede? Italia ha preso le decisioni più drastiche su #coronavirus. Il #citofono… - RaiNews : Il Centro nazionale spagnolo di microbiologia ha confermato il primo caso positivo di coronavirus in Spagna. Il min… - MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: i consigli per i viaggiatori diretti nelle aree colpite. Per saperne di più ??… -