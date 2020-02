Coronavirus, medico avvertì dell’epidemia: censurato e minacciato dalla polizia. “Calmati, queste sono attività illegale” (Di sabato 1 febbraio 2020) Pechino ha cercato di reprimere notizie e dibattito della comunità scientifica intorno al Coronavirus, minacciando chi per primo ha scoperto che fosse trasmissibile da uomo a uomo. La storia, emblematica, è quella di Li Weinliang, medico. Il 30 dicembre 2019 lancia l’allarme in una chat di colleghi laureati nel 2004 all’Università di Wuhan. “Confermati 7 casi di Sars provenienti dal mercato di frutta e pesce”, scrive. Poi invia in chat la diagnosi e le foto dei polmoni di alcuni pazienti: spiega che sono isolati in sala di emergenza. In chat lo avvertono che quelle comunicazioni potrebbero essere cancellate, ma lui prosegue: “Confermato che si tratta di Coronavirus, stiamo cercando di identificarlo, fate attenzione, proteggete le vostre famiglie”. I messaggi, riportati da La Stampa, non passano inosservati: il 3 gennaio 2020 la polizia cinese si ... ilfattoquotidiano

