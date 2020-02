Coronavirus, l’Italia blocca i voli diretti dalla Cina ma “non ci sono controlli su chi fa scalo”: la testimonianza a Sono le Venti (Nove) (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Italia ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria per il Coronavirus, con il contestuale blocco dei voli da e per la Cina. Una passeggera italiana, tuttavia, è arrivata a Milano, facendo scalo a Mosca, “senza alcun controllo sullo stato di salute”. La testimonianza a sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez in onda alle 19.55 sul Nove. sono LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolo Coronavirus, l’Italia blocca i voli diretti dalla Cina ma “non ci sono controlli su chi fa scalo”: la testimonianza a sono le Venti (Nove) proviene da Il ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Corriere : L’Italia ferma i voli con la Cina, ma 5 aerei stanno ancora arrivando - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… -