Coronavirus, le prime parole della coppia cinese dallo Spallanzani di Roma: “Ci siamo ammalati subito” (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie sul virus che viene dalla Cina Restano due per il momento i casi di Coronavirus confermati in Italia. Si tratta dei due turisti cinesi ricoverati presso l’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, specializzato nella cura delle malattie infettive. La condizioni della coppia sono state definite ieri “discrete” dai medici dell’isituto. Entrambi hanno un interessamento polmonare e un po’ di febbre. Coronavirus Italia, le prime parole della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma ore 07.40 – La coppia di cinesi dall’ospedale Spallanzani: “Ci siamo ammalati subito” – “Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità. siamo sereni”. Sono state queste le prime parole dei due turisti cinesi ricoverati ... tpi

